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Обнинск

В Обнинске уберут лежачего полицейского у Дома ученых

Дмитрий Ивьев
23.05, 08:52
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В Обнинске уберут лежачего полицейского у Дома ученых

Работы начнутся в субботу, 24 мая, в 8:00.

До окончания демонтажа на пешеходном переходе на проспекте Ленина, 129 ограничат движение.

Для проезда останется по одной полосе в каждую сторону.

- Просим автовладельцев и пешеходов учитывать временное затруднение движения на этом участке при планировании своих маршрутов и по возможности выбирать пути объезда и обхода, - сообщили в пятницу в администрации города.

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