В Обнинске уберут лежачего полицейского у Дома ученых
В Обнинске уберут лежачего полицейского у Дома ученых
Работы начнутся в субботу, 24 мая, в 8:00.
До окончания демонтажа на пешеходном переходе на проспекте Ленина, 129 ограничат движение.
Для проезда останется по одной полосе в каждую сторону.
- Просим автовладельцев и пешеходов учитывать временное затруднение движения на этом участке при планировании своих маршрутов и по возможности выбирать пути объезда и обхода, - сообщили в пятницу в администрации города.