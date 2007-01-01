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Обнинск

Еще два беспилотника сбили в Обнинске

Дмитрий Ивьев
23.05, 07:23
0 574
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Силы ПВО уничтожили их с 21:30 до 22:00 в четверг, 22 мая.

БПЛА летели над окраиной города, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Из людей никто не пострадал.

Ранее в этот день в Обнинске сбили еще один беспилотник.

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