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Обнинск

В Обнинске сбили беспилотник

Дмитрий Ивьев
22.05, 21:25
0 424
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Инцидент произошел вечером в четверг, 22 мая.

Силы ПВО уничтожили летательный аппарат на окраине города.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, никто не пострадал.

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