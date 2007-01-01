В Обнинске обновят листы с расписанием на маршруте №8

Там будут более крупный шрифт и перечисление всех остановок, куда заходит автобус.

- В соцсетях жалуются, что на некоторых остановках расписание отсутствует, - рассказали 22 мая в «Обнинском городском транспорте». - Увы, вандалы не дремлют. Но дело не только в них... Один из водителей МБУ «ОГТ» стал свидетелем, как приличного вида пожилая женщина оторвала наклеенное на остановку расписание и убрала к себе в сумку. Увы, при таком отношении отдельных жителей к чужому труду проблема решится нескоро...

На этой неделе завершено обновление листов с расписанием на маршруте №4а. Работы по №4б отложили до следующей недели, поставив в приоритет «восьмёрку».