В Обнинске отреагировали на жалобы на отделения почты
И.о главы администрации Вячеслав Лежнин 22 мая встретился с с директором обнинского кластера Почты России Юрием Савушкиным.
- Вижу в соцсетях жалобы наших жителей на работу ряда почтовых отделений, в частности на отделение по ул. Гагарина, 55, которое теперь обслуживает и Экодолье, - прокомментировал Лежнин. - Как пояснил Юрий Анатольевич, временная напряженность связана как и с реорганизацией предприятия в целом по стране, так и с нехваткой кадров в части отделений. В наше отделение на 51 мкрн. уже оформляют на работу двух новых сотрудников. В отделении на Энгельса, 10 - оттуда тоже есть жалобы - будет проведен анализ ситуации и приняты меры. Главное, что все задержанные по тем или иным причинам почтовые отправления на данный момент разнесены адресатам.
Лежнин пообещал следить за ситуацией.