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Обнинск

Грузовик с песком перевернулся в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.05, 16:20
0 624
Фото: РИЦ Боровского района.
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Авария произошла днем 22 мая в деревне Сатино Боровского района.

Как сообщили в районном информационном центре, на спуске у грузовика отказали тормоза.

Травмы получил водитель самосвала.

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