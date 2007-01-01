Несколько домов в Обнинске остаются без горячей воды

В четверг, 22 мая, филиал РИР сообщил о ходе гидравлических испытаний теплосетей в Старом городе.

- Дома, подключенные к участкам сетей, где нет порывов, управляющие компании подключают к горячему водоснабжению. Обратите внимание: на это управляющим компаниям может потребоваться время, - пояснили коммунальщики.

Без горячего водоснабжения временно находятся ул. Пирогова, 12, 14, ул. Комсомольская, 3а.

Без циркуляции горячей воды пр. Ленина, 21 и ул. Горького, 50а.

- Подачей горячей воды непосредственно в дома занимаются управляющие компании, - заявили в филиале РИР. - Если в вашем доме должна быть горячая вода, а ее по какой-то причине нет, пожалуйста, обратитесь в вашу управляющую компанию.