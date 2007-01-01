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Обнинск

В Балабаново водитель автобуса затормозил в последний момент

Дмитрий Ивьев
22.05, 11:28
1 998
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Водитель собирался проехать через тоннель, но вовремя понял, что не пролезет.

Запись 22 мая опубликовал РИЦ Боровского района.

При попытке проезда автобус мог надолго перекрыть проезд в этом месте.

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