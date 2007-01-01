В Белоусово хотят благоустроить территорию у пруда
Концепцию развития этого места глава администрации города Тарас Зважий представил в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
- Есть большое желание соединить пешеходным мостом два берега нашего пруда, а со стороны ул. Текстильная есть необходимость детской площадки, событийной площади для проведения городских мероприятий, площадки у воды, - пояснил он. - В целом хотелось бы получить и практичность - передвижение жителей по короткому пути и в целом новый объект для досуга и отдыха.
Город рассчитывает на поддержку министерства строительства Калужской обрасти и администрации Жуковского района.