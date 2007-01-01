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Обнинск

В Обнинске отремонтировали светофор

Дмитрий Ивьев
22.05, 09:58
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Работы прошли на перекрестке улицы Цветкова и проспекта Ленина.

- Специалисты МАУ «Благоустройство» провели ремонт пешеходной секции светофора, - сообщил 22 мая и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

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