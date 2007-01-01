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Обнинск

Жилой дом сгорел в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:40
0 216
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Пожар на улице Колхозной произошел около 20:30 в среду, 21 мая.

В ГУ МЧС по Калужской области рассказали, что никто в результате происшествия не пострадал.

Причины устанавливаются.

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