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Обнинск

Велосипедиста сбили на дороге Малоярославец – Боровск

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:15
0 230
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло днем 21 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Велосипедист столкнулся с легковым автомобилем «Чери» на 22 километре дороги.

Информация о состоянии пострадавшего в аварии уточняется.

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