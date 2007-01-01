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Обнинск

В Малоярославце ищут родственников пожилого мужчины

Дмитрий Ивьев
21.05, 13:45
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Он с 23 января находится в социальном учреждении, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пенсионер говорит, что ему 68 лет. Называет себя Алексеем Васильевичем Чередниковым.

Родных просят обращаться по телефону 88007005452.

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