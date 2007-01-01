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Обнинск

В Обнинске эвакуировали две брошенные машины

Дмитрий Ивьев
21.05, 14:21
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В Обнинске эвакуировали две брошенные машины

С улиц города их вывезли утром в среду, 21 мая, сообщили в МАУ «Благоустройство».

От дома №8 на проспекте Маркса убрали «Вольво».

А на Лесной, 3 эвакуировали «Фольксваген».

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