В Обнинске обсуждают озеленение бульвара Антоненко
В прошлом году сотрудники одной из компаний высадили там большую липовую аллею и шефствует над ней.
Теперь обсуждаются дальнейшие работы.
- Обсудили дальнейшие действия – есть идея посадить в местах входа на бульвар сирень и спирею, - рассказал 21 мая и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - В итоге получится многоуровневый ландшафт. Проработаем проект с точки зрения безопасности дорожного движения и расположения коммуникаций и будем двигаться дальше.