+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске обсуждают озеленение бульвара Антоненко
Обнинск

В Обнинске обсуждают озеленение бульвара Антоненко

Дмитрий Ивьев
21.05, 12:37
0 408
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В прошлом году сотрудники одной из компаний высадили там большую липовую аллею и шефствует над ней.

Теперь обсуждаются дальнейшие работы.

- Обсудили дальнейшие действия – есть идея посадить в местах входа на бульвар сирень и спирею, - рассказал 21 мая и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - В итоге получится многоуровневый ландшафт. Проработаем проект с точки зрения безопасности дорожного движения и расположения коммуникаций и будем двигаться дальше.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Impua1JsemhHYkJRMjhobFQ3bkR5RWc9PSIsInZhbHVlIjoiNlVzK1dYQnNveUpvayt3VWQ0ZlBzWSszS283VVpaMkFLcUNUclpIU1F4MTRKcmxwWFNxWkp3VFpheEtRaXZMcVMvdWVkcnEvYVY4bXF2NjZzTjhYbWNpVFN1dmpLZDZJMnB2OGU5VHJScWorRUx6dHMzeE5iWUxCZTl3RUg1NTJoZG1yaTJKYW5UZ3dtVUZTS2NwRVk4eFJqWEdvVlhHTGRnNS9weGtVV3hHdGg1TVVEeGJjN1hYUmxES2J1bzYyR1UwdEF2cWdZOHBSY3dRbU5UVXpzZ2hhSXBGYS9NcVZWcXYvZnk2ZEpIZW9zbVNENUU0Y1FiTUFyVVBRYXd1L1k3TFQ4dHhsSjlGSnYvb2Nlc1d0MVBkN01WY08yQUkwQThOS0hza1czQUlhSjhCQXVXcWxyMDg5V3U0NUc0dzZRRE1UUkhUa0xSdWhpZlpyVE0rdXZaZURXSFp5aTU4ZkgrbEF4bWkycWU5UEFyeWJFSWtzSlF2NlNrNFVVWlQvYmJQVFVPMmZCNW8wY2dYcHZ2bUN6bHBlQk0zMEY2cUptbWRac3pnM3ZXSWRaYkw4enJ3QTVEZXpDUjhkcmJOMSIsIm1hYyI6IjVhMmI1ZTkzMzIyZWU4MDZiYjVmZjI4ZmU0MGU2OGNlYjU0YWI5ZTVkN2UzZTM0NjkxYTBjYTU1YmM5M2Q4OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNJY010R2IvSG1mVGc4blMxQXdzZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiM0pYSXpkNWlPaVRLbTJIUTdEZjJleWNtbytYTmdNSmtlVWE3bk1XbTlLakRrT3VCRWpXR2d5ZGdhL3hxVTk5OFlHNzJjSXBHSndpOEswSVZIZ3ZqTi9LbUJDbnZ0eGQwaXpzZkFjWGRseTMrMlRHMW12QWlkSm1BbDVGeGRUTXRwTk5oMUc5L0R3SC9GT2ptcmN0dk00SHZ0N05URlZPaEdvUjdmS0FZMUp2aUp5MnBra2FVMVVnbFlZUXRidzc5dGhKYU13c3BPTWxDT0ZjdS9wRmtQbis0Q0k3M0ZkTkhGVHlRb0NJbE5NYTZFR0RrQ1FxUFhIUGVQelBMeHc5cVd0NEZlNE1tSjkwTXAwTVlFV0JQaW04VlM0WDF3cXdUNllKaUgyZnBsSTZ2bU82OTNmbVRnOCtxTkZGNmRqcWZmbkZsN3hGajMxVVRkUGRJM0dId2JWNUw5Vk9VUzhmSlFNdVJIOU5lOEhPbFhuNXhuS3p6MTVzTDhjK05uM202MGE2cjhrVW13bVFmMDVVb1FUQ2txeFBtU2p3eEZhTU5aWmc4c3BRUmtQbzNDWnNwTVp4Z0Zmc2EydVlJMUtPTzZHT3JVZUJCV2ZnUnlES3kvaFE2aVZ3S1M4dUNKUUw1ME9uVzVoTW9ndUVlMlpQYmRSWWV4SVhmMmdoZHhxcUppdE5ZZjVJREZIYlBydHZydXl3clJiQys3ZnU0T203a1F6WnpUaW5ZZWw5eS9ZUGt1OTIyZFhlbkdUMlI5M3lSKzRtNlRkRE1qRElOejUzUVA4RWdnRmRLVE1ZNHVVUlY3WGhvVWpOMUJPbUpSTFBXSkV3T3FkcGJnSUZDUDhSMiIsIm1hYyI6ImY5NGY1MjE3NTQ5NDg4MTcwMThlZDU3NjQ1ZGU3ODExNTk0YWQyMjY5YmMwN2IyNWM5YmVmYmQzMThkMzg2NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+