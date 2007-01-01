В Обнинске обсуждают озеленение бульвара Антоненко

В прошлом году сотрудники одной из компаний высадили там большую липовую аллею и шефствует над ней.

Теперь обсуждаются дальнейшие работы.

- Обсудили дальнейшие действия – есть идея посадить в местах входа на бульвар сирень и спирею, - рассказал 21 мая и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - В итоге получится многоуровневый ландшафт. Проработаем проект с точки зрения безопасности дорожного движения и расположения коммуникаций и будем двигаться дальше.