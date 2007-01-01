В Калужской области разразился скандал с переносом воинского мемориала
Следователи начали проверку в Жуковском районе.
- По предварительной информации, сельской думой принято решение о переносе памятника «Здесь проходила линия обороны Москвы», - рассказали 21 мая в региональном управлении Следственного комитета. - В 2015 году в 50 метрах от него на Варшавском шоссе установлен новый памятник «Здесь проходила линия обороны Москвы», старый монумент ввиду его ветхости демонтирован.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые документы, проводят иные процессуальные мероприятия, направленные на проверку законности переноса мемориала.