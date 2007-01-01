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Обнинск

В Обнинске пройдет фестиваль активного долголетия

Дмитрий Ивьев
21.05, 07:20
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Он состоится 24 мая в 12:00 в парке Усадьбы Белкино, сообщили в среду в администрации города.

- Все желающие смогут пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, исследование ЭКГ и измерить внутриглазное давление, - пояснили в администрации. - Будут работать передвижной флюорографический комплекс и маммограф.

С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В парке пройдут оздоровительная гимнастика, мастер-классы, познавательные, игры и соревнования по шахматам.

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