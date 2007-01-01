В Обнинске пройдет фестиваль активного долголетия
Он состоится 24 мая в 12:00 в парке Усадьбы Белкино, сообщили в среду в администрации города.
- Все желающие смогут пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, исследование ЭКГ и измерить внутриглазное давление, - пояснили в администрации. - Будут работать передвижной флюорографический комплекс и маммограф.
С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
В парке пройдут оздоровительная гимнастика, мастер-классы, познавательные, игры и соревнования по шахматам.