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Обнинск

В Обнинске 10 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Дмитрий Ивьев
20.05, 16:36
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Для получения федерального финансирования у города еще есть три недели. Нужно набрать почти 20 тысяч голосов до 12 июня.

Напомним, сейчас в наукограде выбирают место, которое приведут в порядок в следующем году.

Пока с существенным отрывом лидирует второй этап проекта «Наукоградские маршруты» - пешеходный маршрут от Солнечной долины до границ территории Нижнего парка.

Также можно проголосовать за сквер за ДК ФЭИ и территорию по проспекту Ленина, 104-108.

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