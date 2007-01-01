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Обнинск

В Балабаново рассказали о строительстве новой дороги

Работы там уже ведутся.
Дмитрий Ивьев
20.05, 12:55
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-  Первый этап строительства новой дороги выполнили в 2022 году: четыре полосы с кольцевым движением. Сейчас при поддержке региона приступили к строительству второго этапа, - рассказал 20 мая глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - После завершения строительства вернется обновленный удобный съезд на дорогу Лапшинка - Кабицыно, который позволит разгрузить возникающие пробки.

 Сейчас подрядчик выполняет перенос сетей коммуникаций, укладку труб и ливневых сетей.

- Вопросы повышения комфорта и безопасности дорог продолжаем решать благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», - прокомментировал Калиничев.

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