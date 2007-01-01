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Новость дня Обнинск

В Обнинске выдали документы женщине из Киргизии, за которую вступился Бастрыкин

Дмитрий Ивьев
19.05, 17:12
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На прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Калужской области русской переселенке из Киргизии долгое время отказывают в предоставлении разрешения на временное проживание, хотя у нее есть недвижимость и регистрация.

А в понедельник, 19 мая, полиция сообщила, что сотрудники миграционного подразделения помогли гражданке Республики Кыргызстан.

Решением соответствующей комиссии областного управления МВД женщине выделена квота.

В полиции обещают посодействовать тому, что в дальнейшем переселенке выдали российский паспорт.

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