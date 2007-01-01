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Обнинск

В Обнинске 124 человека заболели ОРВИ за неделю

Дмитрий Ивьев
19.05, 15:54
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Такую статистику 19 мая назвали на планерке в администрации наукограда.

Также были 16 случаев внебольничной пневмонии.

А один житель города заболел коронавирусом.

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