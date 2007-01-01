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Обнинск

В Обнинске проведут еще 16 субботников

Дмитрий Ивьев
19.05, 14:52
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Они запланированы на этой неделе.

Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили на планерке в городской администрации.

С 12 по 18 мая проведено 44 субботника.

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