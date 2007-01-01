В Обнинске начались массовые отключения горячей воды

Опрессовка тепловых сетей проводится, чтобы выявить утечки.

С 19 по 26 мая не будет горячей воды в Заовражье и районе Кабицыно.

С 20 по 26 мая - в Старом городе

С 27 мая по 2 июня - в основной части города.

- Обращаем внимание жителей Обнинска, что возможно сокращение срока опрессовки до двух дней (по итогам испытаний), - пояснили в администрации наукограда. - В дома, рядом с которыми будут обнаружены порывы, горячая вода будет подана после их устранения.