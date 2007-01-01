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Обнинск

Дача сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.05, 08:05
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Пожар в деревне Корсаково Жуковского района произошел поздно вечером 18 мая, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Огнем уничтожен дом на территории СНТ «Красная Пахра».

В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули спасатели.

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