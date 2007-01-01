+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Баня сгорела в Калужской области
Обнинск

Баня сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.05, 07:32
0 186
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел в деревне Величково Жуковского района вечером 16 мая.

Огнем уничтожена деревянная постройка рядом с частным домом.

Из людей никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllTaUZrMmhJRTJKMmZnKzYrbmllZVE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1pwaGdnbVRVYjlMVmJQeGdSc2tDMUhnVlJKN3hwT3VIN3c2L1dvZjJIQ3RWQVNBci8rNTkyVDg2d2FSY1JFcmZaV0VLdUIyT0FDZ0RyT2xCMzdtcXEzN3dKcTMyWlBnd01ySjZmNi83NEl4ZksvVjdGWXZzeFNwRStEdHhpaXEreU5odFVlNUNWOWhLNVljcHZmY3JvS1lWaUQzcnR6VmdMUkRiMmtsc3hUTnBleCtlaWlSYmhLblU0elpZYzJEeFhtRnQ1ZHJMcXhOaW9QaTBXclQwQkNDNzd6eTYrM2hLVjMyeGI4NmhlUUNPKzhHWXRHbXVzUWVxTXBqVHFPVkxtSUFTaTI3Qjczb1AxK25PaTh6eXo3WG1sYmxFZEJFNTdxSldyL2FMQTkxOVZJcFZnQUVZUjIwN0pQYXJaeDhEU1Rtems1UDU3UDdRaW9kY2c2WDdxcHNUM2dRMjZRZ2hhVEdEaUlxcUlFVzEraG9NTTJ5bjdsai8zV1crbkY1Zk4wbTllV011L2FRalBJZlRtSFg1YkZvTHBPd1lGdk8vVVUyZDV3eVJRNzMrMTJjZE84UTFJRDhsN2R2K3dNaiIsIm1hYyI6IjM0NTAxZDZlYjA4M2I4ZGZhOTAxMjQ2NzBhYmI4Njk3MWRkMDU3MDFkMWNiNDJhMmRkYmI3YmRjOTZhMjc1YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZlejBXaFEzM3BvTFZlMjhvZG1ycXc9PSIsInZhbHVlIjoianNqb1pIS0ZVZVBiNjlFS2JWcEYwaWhJTFZMTnl4bVdWNmNoOGl5MTA5bkRtdDVXR29hdFlWK0FUNWJHZ3orakJMSTF0cFJIR3hMRTdMVEZWbHdhZHBlNytmc3ZrOHhCMzBPM3pjRWtwK2ZsaEI2MXlUYkcyVjdmK29xZ2Y3bE5YV3F6cWlEQi9BelhYYlFKQmxzck5kNEtCelBHc1NPMHdHSkRSV3BkVktDdkdDVjZOVDl0bVY3Uk9LdXVKeE51TnBFQlZYT3cxayt1NWU4M2s4cE1vVzZiWHl2MFRzTkZVYkhWRkpCT3hKeklDcGwwbjQ1ellldkJQT2JBNTV2aUxhc2VyKzVSNVJOeGVrYUNYdXo2bnp5UkNzNW5pTFhiYjNFVUcyUEVpM3Z6YnNjckY4MGpEblFiUGNmYlhoRmVwb0piN05adjg1bzVjdFgreGNkZGJnNFo0bThieVZIMmErSjFsMWNyRCtPbDdyNlR6MWNQRVBhTDFWdG9GRTAzK1NHQTVBWVNXQVVqSS8yd0NqSEFOU0hhVlFuQlJTNWQwdGZsaUlJNnczRlpmT2JjVXMyUTZKQ01COC8xb0hYUCtJaVJ3aXZiYnpNWkdFSzUxV0cvOXhRc0RDOXdJUXdaMk0zZUpTRmszREhNaEpWUmNDNVd5cjU2aVZDcHA2QVRnNGU3VTlaRDNVeGg4VHNLdGtycXYyQ1U2UEZwaTU2VnpwZjhmOWhQZ3lpc01pdXVQaHU2Wm5kQmVoVzc4L2Z1b2dSY3BmTU9hcTNLSjZoZUF4L1RIa0ZrUDI4MUtxTXhYa21UU1pRcURVY095Y05mbURmUnNhaTVyT1MvclV2ViIsIm1hYyI6IjUyOWMxZmE5ODY4Y2NlNDQ3ZTIxY2FiM2VkODFiYWRhMDgzZWM2M2MzMjA2NjMxZTVjM2Y3ZjgzZTJjYWM1ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+