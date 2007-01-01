Жительница Обнинска отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей
Женщина попалась преступникам, когда поверила сообщению от имени бывшей начальницы.
Та якобы предупредила о проверке со стороны правоохранительных органов, рассказали 16 мая в полиции.
Дальше с жительницей наукограда разговаривал человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он убедил женщину отправить свои сбережения на «безопасный счет». Вернуть деньги обещали через сутки, но этого не произошло.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.