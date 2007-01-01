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Жителю Обнинска вынесли приговор за убийство 12-летнего сына

Дмитрий Ивьев
16.05, 12:32
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В пятницу, 16 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

39-летнего жителя Обнинска отправили за решетку на 19 лет.

Убийство произошло в октябре прошлого года.

- Подсудимый в лесном массиве, расположенном в черте Обнинска, испытывая личную неприязнь к своему 12-летнему сыну, нанес ему не менее 16 ударов топором в область головы, шеи и верхних конечностей, от которых он скончался на месте преступления, - прокомментировали в прокуратуре.

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