Обнинские волейболисты провели первые игры чемпионата России

В Волгограде 15 мая прошли матчи квалификации первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу.

Игрок волейбольного клуба «Обнинск» Кирилл Ельников боролся за право выступить в основной сетке вместе с Дмитрием Ермаковым («Динамо» Анапа). Молодые спортсмены прошли первый круг квалификации, но уступили в следующем матче чемпиону мира Вячеславу Красильникову и Владиславу Рейнсону.

На групповом этапе в Волгограде честь волейбольного клуба «Обнинск» будут защищать Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев. Они стартуют на первом этапе чемпионата России 16 мая.