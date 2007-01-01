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Обнинск

Обнинские волейболисты провели первые игры чемпионата России

Дмитрий Ивьев
16.05, 07:55
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В Волгограде 15 мая прошли матчи квалификации первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу.

Игрок волейбольного клуба «Обнинск» Кирилл Ельников боролся за право выступить в основной сетке вместе с Дмитрием Ермаковым («Динамо» Анапа). Молодые спортсмены прошли первый круг квалификации, но уступили в следующем матче чемпиону мира Вячеславу Красильникову и Владиславу Рейнсону.

На групповом этапе в Волгограде честь волейбольного клуба «Обнинск» будут защищать Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев. Они стартуют на первом этапе чемпионата России 16 мая.

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