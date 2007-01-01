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Обнинск

В Музее истории Обнинска провели техническое переоснащение

Дмитрий Ивьев
16.05, 07:23
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Завершился второй этап этих работ, сообщили 16 мая в правительстве Калужской области.

Там появились новые сплит-системы, кондиционеры, стеллажи для живописи, планшеты, жесткие диски, реставрационный утюжок, книжные шкафы, система видеонаблюдения, подиумы для скульптуры и натурной живописи.

- Это стало возможным благодаря нацпроекту «Семья». Поддержка позволит музею решить проблему с размещением фонда научной библиотеки и улучшить микроклимат в экспозиционных и выставочных залах, - подчеркнули в правительстве.

В этом году планируется также оснащение Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года. Всего с 2023 года уже технически преобразились восемь музеев региона. Начата подготовка подачи заявок в Минкультуры России на следующий год.

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