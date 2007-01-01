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Обнинск

Жительница Обнинска покупала машину и попалась мошенникам

Дмитрий Ивьев
15.05, 17:05
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Женщина решила через интернет заказать автомобиль из другой страны.

Продавца она нашла в одном из мессенджеров, рассказали 14 мая в полиции.

Сначала женщина перевела 500 тысяч в качестве оплаты таможенной пошлины, а потом еще 1,9 миллиона за утилизационный сбор. Вторую сумму преступники даже обещали вернуть, ссылаясь на ошибку налоговой.

Однако в итоге мошенники перестали выходить на связь, а женщина осталась без денег и машины.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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