Жительница Обнинска покупала машину и попалась мошенникам

Женщина решила через интернет заказать автомобиль из другой страны.

Продавца она нашла в одном из мессенджеров, рассказали 14 мая в полиции.

Сначала женщина перевела 500 тысяч в качестве оплаты таможенной пошлины, а потом еще 1,9 миллиона за утилизационный сбор. Вторую сумму преступники даже обещали вернуть, ссылаясь на ошибку налоговой.

Однако в итоге мошенники перестали выходить на связь, а женщина осталась без денег и машины.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.