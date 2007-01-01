+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске автобусы опаздывают из-за пробок
Обнинск

В Обнинске автобусы опаздывают из-за пробок

Дмитрий Ивьев
15.05, 14:50
0 254
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Движение затруднено днем в четверг, 15 мая.

Маршрут №11 может идти с отставанием от графика, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

Водители сообщают о пробке в районе деревни Доброе.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InIzNzdaV0JwNFp3YkVlaXlTcjJGU1E9PSIsInZhbHVlIjoiYWY4YWljNXEvNzFyM3NGMXJsTGxaVmxPUmtGSldTQ2RRanZlZWdVQXRIMTRoU2RjL1VqUFpCZEQ1MEE3VlYwL2NoRDNZWTJiYnRrTFZEZ2p3alRvRE9kaC91RmNhZUdzVnlKcFhLNnhIckgzTlFOQXp4bU1XTnB4RW5sSlZzR0I2SVZUT284RmpkTWVTN25aaTNQYmk2MFF1N3ZTdDJqMlk1ZTVIZjYwMFlkV0xCa1g2cEVIVlMvS29XMmQrRElPTHNRVHdaM0gwcHF2YjI0RDJSVS9DU2lTbm1VODE0ZmhFWCtOZUcrLzNyZ2NIcHNuSHViSHdOVnVuUDdmdGZqREpiVEY5SWxSRmdNWW54b0ozQTM5NlMwSGxEUWl0WUs5aVNSeU9FM1lhYURST2VNM3lTR0YxcmQ0SkVBdFh2bXZ3bHd2dHB0Q3h4VFlrYWZCYXdUSDZ6VTU2ZEk4RkNDaCsrQzhma1FDdTYzTUFRei9Td3c2S1hGRThIQnRhOGNiUEcvaElEcDFlbWhZYnJVaVNkNy9xeXE3dWdEVHlEdFNOYVY4bXAyQjJrTU5KL0ZtN25GYmJqKzJ0UnFaWE5vNCIsIm1hYyI6ImU1Yjk5MTQ5ZjdiYThmOTI5MmMwNDAxNWRjNTkyZTQ5MjJkYjkyZDAxZGMwOWQ0NzRhNzAwMjc2ZmNiZGFmMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRDWDhWOVArQ1VtaHdNczdzZHRsK3c9PSIsInZhbHVlIjoiRUJRSUFLL3JzeXdjNERabFY5TmNjNFpFNkNna2c1NXd3ckRsU2U2OVlJV0xQTWNrL0RqNVdKRldzS2ZGZDBEd3BCdWwra0ttaFRWZnJSdVpVUDV1T3BlbXVBbENUUUk5ZTU5cUg3OTJTV050R0R3TG5zWERMTnQ4bG9WeWNzNUpCK2tyV0tCaDZ2d1ZMeWpnQ0w0SHFKalo1TTR6MkdTM3MzdjRKVnBQbkFTQmRZZlFBbE9EZVkzRXpzK2lQS0k0WkRwNnU5ZmZWNjJuL0FlZjFObWpDSGdMelBNaWI3cDEyL3BBWU9BUlZyOHc0a0xjUDlKS3R1ODNhNkNMVVRLTWd1cjBPK1IzZ0pJa3NSYTVnWStDMDVPazk3ZDV0TjFRbXhVS0dnZUROUldvdzdvZDNqTjlZOWc4VjYzbFVjRXQyUFBtWTQrV3pVS3pqSGNrTWVHZElsanRiMlkzZG1aWUszVFBuL2J6R0RCa2JzSkhqU2hRSng4Zm04UTI1TVY3SVhoSWlTU1dRb0tpOW8ra3poeG5Sc1Z2T3dsZ0hrOVpCcWlWbEJJbnhvbnRQL284MkF3NkJTQlhTYU90UHdyQkZ1OVUyVTFFUmtNVzFISjZEd0x6dHZqTml2dHRKb0w3ZEhMTUlKUVh5ZzNKUWdjRkVBeGl4akU1bUJCWjFyOFVrYVAwWHJ2ZDRaQmY4eHh4YVhmUUM3aC83NGVKbThQWDdiSEhGL3FyZGM4bUdEOXhXTk92TngrQ3A1QnNBVlN4ZmNDaG5KVXI3VE1xaSt0KzZNUVBLb09XQVBPYy9BYm1oV2lqRVBhdFcxYVlpbytxd0F4M1Y4RGxPWkJjTWV6diIsIm1hYyI6IjlhOTI4Y2FjOTkwYjMyNDUzY2Y5NWU4Yjk0ZTEyOTFlMDBiMmQ4OGEzYzI2NmM4MWViODJlZTA1ZWZjZmZmMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+