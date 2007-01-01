В Обнинске стартовал Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике

В этом году соревнования посвящены 80-летию Победы и 135-летию со дня рождения Георгия Жукова.

- Турниры по тяжелой атлетике памяти Жукова были в Обнинске и ранее, но они были областными, открытыми, рассказал 15 мая министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - С 2023 год - всероссийские. В этом году такие соревнования стартовали в 3-ий раз. Количество участников увеличивается, в этом году - рекорд: 260 юных атлетов в возрасте из 22 регионов.

На открытие приехали, в частности, президент федерации тяжелой атлетики России Дмитрий Василенко и олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.

Турнир продлится до 16 мая.