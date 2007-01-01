+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске готовят новое тренировочное поле для юных футболистов
Обнинск

В Обнинске готовят новое тренировочное поле для юных футболистов

Дмитрий Ивьев
15.05, 10:24
0 290
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся на стадионе «Труд».

- 17 тон песка всыпали и «вчесали», - рассказал 15 мая и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Ещё надо внести 23 тонны песка и потом уже 20 тонн резиновой крошки.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhWWVd0RHMyN3FyeXZnWDYvNmVMWkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3pQRUpGZVZBUG9FU0xpNWkxcjhoT25rMTBaVkZ2ZHNNbnhwUXYwUUtmYnNLTFd2NCt5K3BSYm1wU3V0V1ppM3JCcUpKOFl1RnRoK3YrcjZtd3dFOFFJamZWOFJrRS9YQmF2enJaMU5RTTlWSzhiMjZ4cU5oT08zdld3SWlndWFWQnhqc1oyc3MxNkRQei9USjFvNVlNUkV3T3cyRGVZUElSK3NnYWF3Zk9aTDZ4a0NualU3K0VIMGhmT1QxMUlVdlRSTmlHbDBweVVGd1JGMCs5SVR0R1g0a1JUS1d6Rk41Rk4zVURacHB6UWxvdXhKUmJhenVNak9Fc0luMy9ydjMxYnlibU4vd3phK3VjZzVSNkhiampLK0J4OTJzZ3JVVld0ZnRrNGdYU1BvZU5qbG11VmZoRDgwMDhCdFRQcEl5YzhGY3NPSTgxZFlpaEVuRDd6czh1bldldng4eFVRYWEwN21rUFNrSHRWUXFmU2pXTVdBMlRXRjN1cFF0WWZzemFHaGZGRzR6SEIrN21oc29DRExkWlJ0OGdXemJEWVM0eGFhRm1uSUdLWGs0TExtakZMei9HYUlMc1hIUXZFayIsIm1hYyI6IjY4YmU0MDhiOGQ5MTQ2Y2Y2NWViYmE4Y2U3MGI5ZDFmYjg5ZDZhY2FmM2FhZDIwOGM0OWM4OTZjYTAyZDFhZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRNdzJYc1owYUg3elhZUVJMOVJNZVE9PSIsInZhbHVlIjoiWFMrc2ZWYkFNbHFDZGtGNzZMYktKayttRklqc2ZDYnEwRC94MXhoWDc0Wmw4bHRiVWtDNEhwcE9nZzNCSWhyeGpucVMzMmtTSnRURk15SDBTNGM2UEl4SW9xQ2R3MVNOZVIzcmRNWEljL1ArOTRiWDQ5SXNKMFIyM1JWUEVFaUlBaXh2M0dRZ2cxKy9YUzBaVjNPRXppVU9EaER4cmV1UmppNDRHNFQvTFZyNGtJQmlXdmRqUUhGTm5GSzhLQ2tpOCs4QllLZ2hyU2lzTGRtWkR0WWhwMG4vRkViY1E5Y3VzckZyMVFod0VhTmlqZjN5RldjLzByNHp3eVdXZGVvdytQeWlrKzRnUVFBMFZDY0MwY0JjSW8zeW43VzdNOU5IS2p0eForUG56NnJnUm9acnZwNlo1VFNxeVVIWThvQWx1N1FzT3JQWUhOb2VCRHJhVmVSa2NSVEJuNm5rNlRTWXVlRC9uVDl3ZzgxS05oS0YyYkM2ZGhDTnJyUU5JMDRqRnZSd2o1cENQY1BnS3ZZZzQ3ZU51am1TWUw1dHEvWnFXNjlhRTdyeExxdnhJeWF2cUY5RmluSE1tL3dENU4rL3NZTVJ4Y2Y2eWZ0WGc1cVJDeDFBSWRYMzJpMGM3MTRob1NTS1UxWVR2RU0vcDYrWG1qTzQzUU0zMTNEZEZ2M3Y4Ty9wejBScFBVWE9VUmdtbG5uK0NNS0pweXQvLytoenpIakwyZGtYQ1VKcDdzTHBhYzNPck9Dd2U2WW91QjBFd3c0QmxiOWVVQjAzWVFSUlZ4YmprWHpaOUFmb2dYKzREZ1hmM0JxQUZwVU5uL2hqSzJqc1FkNXRwMGNUcEVOMiIsIm1hYyI6IjE3OGI3Zjc0YjJiYmRjZDJjYzVmZWIxYWFkZTEzNTMzZjRiMGVkMzc5NDU2ODIwODIxZGJiODVhYmQyNmQwYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+