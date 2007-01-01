На остановках в Обнинске разместили новые листы с расписанием автобуса №3

Были учтены жалобы жителей: добавлен список всех остановочных пунктов, шрифт сделан крупнее, рассказали 15 мая в «Обнинском городском транспорте».

До конца недели планируется обновить листы на остановках маршрута №7.

- Далее разместим расписание на остановочных пунктах по маршрутам №4а и №4б, – пояснила заместитель директора по эксплуатации МБУ «ОГТ» Ольга Антипова. – К сожалению, процесс небыстрый, ещё и вандализм никто не отменял. Если жители видят, что на остановке отсутствует лист с расписанием, об этом можно сообщить в диспетчерскую МБУ «ОГТ».

На более надёжные таблички из композитных материалов листы с расписанием обещают заменить позже.