На остановках в Обнинске разместили новые листы с расписанием автобуса №3
Были учтены жалобы жителей: добавлен список всех остановочных пунктов, шрифт сделан крупнее, рассказали 15 мая в «Обнинском городском транспорте».
До конца недели планируется обновить листы на остановках маршрута №7.
- Далее разместим расписание на остановочных пунктах по маршрутам №4а и №4б, – пояснила заместитель директора по эксплуатации МБУ «ОГТ» Ольга Антипова. – К сожалению, процесс небыстрый, ещё и вандализм никто не отменял. Если жители видят, что на остановке отсутствует лист с расписанием, об этом можно сообщить в диспетчерскую МБУ «ОГТ».
На более надёжные таблички из композитных материалов листы с расписанием обещают заменить позже.