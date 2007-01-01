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Обнинск

В Обнинске «Газель» врезалась в фуру

Дмитрий Ивьев
15.05, 08:50
1 664
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Днем 14 мая ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте города.

По предварительным данным, водитель «Газели» не соблюдал дистанцию и врезался в большегруз.

ГУ МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.

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