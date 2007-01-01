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Обнинск

В Обнинске отопительный сезон завершат 15 мая

Дмитрий Ивьев
14.05, 15:21
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Соответствующее постановление подписали в администрации города.

- Управляющие компании, предприятия и организации Обнинска начинают подготовку к отключению отопления, - рассказал в среду и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

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