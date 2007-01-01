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Обнинск

Куда пойти на «Ночь музеев» в Обнинске

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:19
0 156
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Министерство культуры Калужской области опубликовало афишу мероприятий 17 мая.

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина 128

15.00 - 21.00 - День открытых дверей, Свободное посещение всех выставок и экспозиций.

  • Вера Коршунова и Яна Поклад.  Живопись
  • Память о войне. Живопись.
  • Икона  Богоматери XV-XX вв.
  • «Древние города - исток земли Русской». Археология.
  • «Биография в контексте времени». Ю.Б. Левитан. Из фондов Владимиро- суздальского музея –заповедника»
  • «Судьбы, опаленные войной». Документальная  выставка.
  • «Генерал Погоды», к 100 –летию академика Е.К. Федорова.
  • «Маршал Соколовский», из архива семьи полководца.

Специальная программа

  • 15.00 – Экспозиция «События ВОВ в крае», презентация выставки «Маршал В.Д.Соколовский»
  • 15.30 – Встреча с представителями «Фонда памяти полководцев Победы"
  • 16.45.- проект «Сирень Победы» ( высадка сирени на территории музея)
  • 16.00 – 18.00 – проект «Открытка Победы».  Мастер-класс от волонтерской организации «Своих не бросаем»
  • 17.00 – Мастер-класс в технике граттаж «Сирень Победы»
  • 18.00 – Акция «Фронтовое письмо»
  • 18.00 – 19 00 - Экскурсия по выставке «Радуйся, ею же радость воссияет!» Иконы Богоматери XV-XX вв.
  • 19.00 – 20 .00  - экскурсия по выставке «Судьбы, опаленные войной»
  • 19.00 -20.00 -  Голос Эпохи.  Звучит голос Ю.Б.Левитана. Выставка «Биография в контексте времени»
  • 20.00 -21.00 – «В окопах фронтовых». Встреча у патефона.
  • 20.00 – Экскурсия по выставке «Память о войне»

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