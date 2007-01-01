Куда пойти на «Ночь музеев» в Обнинске
Министерство культуры Калужской области опубликовало афишу мероприятий 17 мая.
Музей истории города Обнинска, пр. Ленина 128
15.00 - 21.00 - День открытых дверей, Свободное посещение всех выставок и экспозиций.
- Вера Коршунова и Яна Поклад. Живопись
- Память о войне. Живопись.
- Икона Богоматери XV-XX вв.
- «Древние города - исток земли Русской». Археология.
- «Биография в контексте времени». Ю.Б. Левитан. Из фондов Владимиро- суздальского музея –заповедника»
- «Судьбы, опаленные войной». Документальная выставка.
- «Генерал Погоды», к 100 –летию академика Е.К. Федорова.
- «Маршал Соколовский», из архива семьи полководца.
Специальная программа
- 15.00 – Экспозиция «События ВОВ в крае», презентация выставки «Маршал В.Д.Соколовский»
- 15.30 – Встреча с представителями «Фонда памяти полководцев Победы"
- 16.45.- проект «Сирень Победы» ( высадка сирени на территории музея)
- 16.00 – 18.00 – проект «Открытка Победы». Мастер-класс от волонтерской организации «Своих не бросаем»
- 17.00 – Мастер-класс в технике граттаж «Сирень Победы»
- 18.00 – Акция «Фронтовое письмо»
- 18.00 – 19 00 - Экскурсия по выставке «Радуйся, ею же радость воссияет!» Иконы Богоматери XV-XX вв.
- 19.00 – 20 .00 - экскурсия по выставке «Судьбы, опаленные войной»
- 19.00 -20.00 - Голос Эпохи. Звучит голос Ю.Б.Левитана. Выставка «Биография в контексте времени»
- 20.00 -21.00 – «В окопах фронтовых». Встреча у патефона.
- 20.00 – Экскурсия по выставке «Память о войне»