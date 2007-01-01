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Обнинск

В Белоусово сгорели «Жигули»

Дмитрий Ивьев
14.05, 07:48
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Пожар в Жуковском районе произошел в ночь на среду, 14 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Легковушка загорелась у подъезда дома на улице Гурьянова.

Обошлось без пострадавших.

Причины пожара пока не называются.

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