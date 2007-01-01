+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске открылся «Маршрут доблести»
Обнинск

В Обнинске открылся «Маршрут доблести»

Дмитрий Ивьев
13.05, 16:20
0 288
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это новый туристско-патриотический проект, который призван сохранить память о героях Красной армии, защищавших нашу страну, и рассказать о событиях битвы за Москву во время Великой Отечественной войны.

Первая точка «Маршрута доблести» – Морозовская дача, где в 1942-1943 годах располагался командный пункт штаба Западного фронта.

Жители и гости города могут узнать о таких местах, как мемориальный комплекс «Вечный огонь», улица маршала Жукова, командный пункт 53-й стрелковой дивизии (здание по ул. Шацкого, 14), политуправление штаба Западного фронта (здание по пр. Ленина, 1/6), мемориальная доска Василию Мигунову, поезд-типография газеты «Красноармейская правда», братская могила в Белкинском парке, музей «Судьба солдата», улица Героя Советского Союза Михаила Гурьянова, сквер имени генерал-майора А.Ф. Наумова, мемориал «Журавли» на месте братской могилы советских воинов.

Финальная остановка – на пересечении проспекта Ленина и улицы Белкинская, где в октябре 1941 года проходила вторая линия Можайской линии обороны, рассказали 13 мая в администрации города.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklVTHp5dUZtUU95Q1lJZ1F2ZW5nQWc9PSIsInZhbHVlIjoiakFYMlZMSFpLUVhsRTB5anFuWVUyTzBrL3Frc2t1SFVUS2Q0ZTNhblY3K0NqR1BBa0l3b0d6MUwrMmJXOUdJUE5mTVg4V0M0QW5nK0NBTVZjU3FtVmFZVzFlOGRkN1JtcDJMWWZvRkJpWS8wcVV3QVFsZUJNakxaMU5qMzJjWWJtc0NaR2xyL0hsSFpoVkZoTFFvTkFucXhaY2hMKy93YlBRWTBCa1kxczdZOGxBODIvZEllWmZENFBWcDQ2S2NQODV1cHRuYWlrR1FkYUJIb21qc3Y1akVlaUJ5eDlCdWlMYk56ZUUyKzhoV1NYeU93M1p2cy9NQ2h3NHU5aGRqMGViTkxJYy8xV3JTYmVSRVZ6K2F0Qk9Jd2F3NHJPWjRDbFg4ZFFmc25IeXE1OGk0ZnQ1M0xPY0M3NERqS2FWdkpBUVdtdDhNSHlQb1NnSTdtRjdjM2lZL0tZUDQ4YzgyaHprWld5ZzBiUUNCa2Y2Q21TbndwZGJIS2ZRN0tWZ1YyUW1lVWl0b1Y3OGk0THk2QzcrQW9LWE12aHdDSE5hZmxmTEdZRGpnVUFDaXRzV0dPcGFOTHlxQVZPUXNueDZ0dyIsIm1hYyI6Ijg2OTUxMjY4ODU0MTJhYWEwOGM0ZGEyYzM4NGRhNzAzODY4YTI2ODFjOGUxODBlYzlhZTFlYzJkYWVjMmQ1MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF0R3Azd1Z2cTJOd2llVnk4QVJsL3c9PSIsInZhbHVlIjoiVDNPSkRYMW5qK1lQcXozQXUyUHlrNEFtVy9zSTZTQ3hqYU9IN2xmZ00zQnUxajl5VFIwa1M1WlozOEV1QVBraklwRlNhQjNranZKd05KUW1Ra2dwbk8zSm1hYVVscmp2WFZNY3BsNnpFSG1LYlpPZ0p2b1EzMjlMSzc3aUtBWnJuaXNaUWJOSGpFcFhxdEdPWEhuSk9XWGxPelJPUi9pd0dqdWlWMmpGM2ttRkZOdms2QnhTM21YZG1lZktDVFpQZmdLaDVnaUxBa01jeWZhRnZFc0M5T0dVTE5yOUVTNlozamI4T3BOaHM0WjFHYUl4OVJsdjI3L0llQzNGT2k1SmlJUnBmSVNtS1pFbUVqUW1aOXZ0UEUwdjRHTlhZYmd2bXBaMlhRVElWdTNzSHhIamlUZkU5b29BR3RQcmJld3R0ZHRwU3VhTnlpVVF3M0lrZXJUOVU2bVhhbFdlWjN2R0NJZml5NlJ5RFdhVmw0dzVpWGs2QWdONE1TK2o4czBGeEM4RkQ1cDJWMUlibFFoVmVsOC9vc0RKMm5sNlpEN3Mrc0lJT2JTVlM3aSt2UzNaZm8wVjcyZkViRGY4cTQ0R1ZyakMwSHhUOTBmOXcxUFZ1ZXZTM1d6VDI4bmdxVnBrOHh1cG4vNUc5UTRJbXJBeGhNWkVBN2I1LzhaTnNqOXBsa1BsdnRIcHV5MFBQTjRXbXBGaUxQeStOUkxzTWtDOGwzY0ZsWk5Ja2Rsa0VFM25pTzF1aTduRUIzeGYzSWhzdU5JNWJZU29MYVlITzFKVWVyYjZDNS9GUjV6emNOMUxsYlhmZnMvVzlvMzcvcFBRTisvWDFtQmxnZG9DK2NYVSIsIm1hYyI6IjllZTRiMjViMzk3MjFiODRlM2MwZTRiMDZmMWQ5NzE0OWIyODJkNzk3YzVhYjIzMjE1MjRjMTkyZDU1M2RlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+