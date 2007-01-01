В Обнинске открылся «Маршрут доблести»

Это новый туристско-патриотический проект, который призван сохранить память о героях Красной армии, защищавших нашу страну, и рассказать о событиях битвы за Москву во время Великой Отечественной войны.

Первая точка «Маршрута доблести» – Морозовская дача, где в 1942-1943 годах располагался командный пункт штаба Западного фронта.

Жители и гости города могут узнать о таких местах, как мемориальный комплекс «Вечный огонь», улица маршала Жукова, командный пункт 53-й стрелковой дивизии (здание по ул. Шацкого, 14), политуправление штаба Западного фронта (здание по пр. Ленина, 1/6), мемориальная доска Василию Мигунову, поезд-типография газеты «Красноармейская правда», братская могила в Белкинском парке, музей «Судьба солдата», улица Героя Советского Союза Михаила Гурьянова, сквер имени генерал-майора А.Ф. Наумова, мемориал «Журавли» на месте братской могилы советских воинов.

Финальная остановка – на пересечении проспекта Ленина и улицы Белкинская, где в октябре 1941 года проходила вторая линия Можайской линии обороны, рассказали 13 мая в администрации города.