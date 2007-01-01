В Обнинске начали выносить коммуникации из зоны реконструкции трассы М3 «Украина»
Реконструкция подразумевает, в том числе, расширение дороги.
Под трассой проходят четыре участка водоводов, по которым холодная вода поступает в город с Добринского водозабора. Расширение дороги требует переноса нескольких участков.
- Мы уже начали вынос сетей; при проведении этой работы мы заменим трубы на новые полиэтиленовые, - рассказали 13 мая в филиале РИР. - В общей сложности мы поменяем порядка полукилометра труб. Кроме того, на одном участке надо нарастить защитный футляр диаметром 1000 мм. Трубы находятся внутри футляров; сделано это, чтобы при проведении каких-либо работ, например, раскопках, трубы не повредили. Работы синхронизированы с реконструкцией трассы; завершим их летом.