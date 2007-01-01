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Обнинск

«Нива» врезалась в дерево в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.05, 07:00
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Авария в Боровском районе произошла днем в понедельник, 12 мая.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением в деревне Тишнево.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что пострадал один человек.

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