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Обнинск

В Обнинске продлили месячник благоустройства

Дмитрий Ивьев
12.05, 13:47
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Мероприятия по благоустройству продолжатся до 1 июня по просьбе жителей наукограда.

Об этом 12 мая сообщили в городском Собрании.

На этой неделе пройдут 43 субботника.

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