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Обнинск

В Обнинске ремонтируют подход к пешеходному переходу

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:46
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Работы ведутся на улице Белкинской силами МАУ «Благоустройство».

Об этом 12 мая сообщил и.о. главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

В ближайшее время ремонт должен быть завершен.

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