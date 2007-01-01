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Обнинск

В Обнинске собираются вернуть кольцевые маршруты общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
12.05, 14:27
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Изменения возможны до конца нынешнего года.

В понедельник, 12 мая, ситуацию прокомментировали в «Обнинском городском транспорте»:

- Маршруты наукограда частично дублируются. Это удобно для пассажиров, но затруднительно для перевозчика. Возникают ситуации, когда несколько автобусов подъезжают к остановке, или же идут практически друг за другом. Обычно пересечение происходит на "узловых остановках", где сходятся несколько маршрутов из разных микрорайонов города. И если одно транспортное средство собирает всех пассажиров, другое «везёт воздух». Как следствие – существенно снижается экономическая окупаемость работы.  Но, как неоднократно подчёркивал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин, муниципальный общественный транспорт - вопрос социально значимый. А люди важнее денег. В Обнинске полностью уйти от дублирующих маршрутов невозможно. Это связано и с тем, как исторически формировался город, и с тем, что кольцевые маршруты важны для жителей города. Непросто так горожане остались недовольны ликвидацией маршрутов №2 и №3 и не просто так их планируют до конца текущего года восстановить.

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