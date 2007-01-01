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Обнинск

В Обнинске отключат отопление 15 мая

Дмитрий Ивьев
12.05, 11:35
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Ситуацию в понедельник прокомментировал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Предварительно планируем отключить отопление 15 мая, смотрим по погоде, пока еще холодно в квартирах, детских садах и школах, - заявил чиновник.

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