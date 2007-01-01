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Обнинск

В Калужской области загорелся дачный дом

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:29
0 452
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Пожар произошел вечером 11 мая в СНТ «Энтузиаст» в Малоярославецком районе.

Горел дом на улице 7-я Линия.

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, никто не пострадал.

О причинах пожара станет известно позже.

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