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Обнинск

«БМВ» сбил пешехода в Обнинске

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:27
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«БМВ» сбил пешехода в Обнинске

ДТП на проспекте Маркса произошло ночью 11 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса легкового автомобиля.

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

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