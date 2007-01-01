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Обнинск

Пожар уничтожил здание в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:23
0 278
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Возгорание в деревне Кривское произошел днем 10 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огнем была охвачена хозяйственная постройка.

По данным МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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