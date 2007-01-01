+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске развернулись интерактивные площадки в честь Дня Победы
Обнинск

В Обнинске развернулись интерактивные площадки в честь Дня Победы

Дарья Джуманова
09.05, 17:30
0 342
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В сквере А.Ф. Наумова прошли праздничные мероприятия.

Жители города смогли принять участие в разнообразных патриотических акциях, среди которых — «Микрофон Победы», «Стена памяти», «Звезда памяти», «Письма и рисунки детей нашим защитникам» и другие.

Для гостей работал Музей под открытым небом, а также стилизованная фотозона, где можно было сделать памятные снимки.

Волонтёры организовали мастер-классы по плетению тактических браслетов и изготовлению сапёрных флажков.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUwa2tuNzRrL0FlUHVwSWhkS3RjTXc9PSIsInZhbHVlIjoiVW9HNEpKaVZ3Zm1BVHlsUUZqdDVhbVk0WDY2TVR3bEFiaUVPRnhDdzJNcUNmRjlUMVM5eHV0WXBPSEt6VC9EWDdXRmFtelR1WVQrbk5qL1ZCLzgvVEV6dnA1NS9QVms5SFlCaDd1T1k3OEtPbXA5RnZZdERoUkEwMzdnbURoMmhyTzMxYldab3hUZ1JEY05vMFRiVWtzL0NNQThFSVYra1dZelRKa21JM0lOcVJLczhnL3hiY0dxZGZiSkVoRDUrSjVjRFZhaEh5d0hBL1hXQnJXQXRzaVQ0c3A0anhYL0VzSmNjc0d3NzE4VmxNTDlSU0R6Yythb25idlZSMEc1T0YxUVJDTFdFazFlakl6OXZFYXNnR0V2VlV1WVY4elhOTnlNS1JVUWVMOThmdUVvTENRNDIwVkhSd0RYdGV1QlFnenJ2RGRDeUdwZEsxVEJhOHBzTmpWcmdpTFZPc1NzOFh2U1FnYXkwa24vQjVkOEp0MFNacFhCL1F5RktUMHUzUU5rNWpMWEJLb0ZaaFNsWDhrRWtOV29pVkdqeEt5dWhDbDRnSzYrcERlUm95UDZ1NTVBVGhYV1BwSkk4bXduaiIsIm1hYyI6ImJlNzE4M2EwNmRmNTk1ZTAzM2U0Mzg3OWVlOTEwZmU4N2Q3MThjNDY5ZjVlYWViMDA1YjFjMDgyYTI3NmEyYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZFekxoMTRwNFZ0STk3SHBVMmo2b0E9PSIsInZhbHVlIjoiSWxCbnEyRGFzdDZWODJ3dHBlamxNc2hXVmloTTdFOHk1dVVKS3pWSWpVWW9kYWZPZmpjaWRnN3huMnVxeHdrZTNFVVN0cm15TjI2WDdUeWJicUFNclUxV1VLSTd1Yk0yWnlObHY0WE1xSHNKdVdaaTBiTFExcmU0NDlaVHhjSGVLNTRRTmNtM1Y3VVJ5VEJZMG93dVhNK283WEFyZWpHVTdNZVM0elNHM3Ficm96MVhNZS9VTzc2ek5YNC9aM2JTUFJwMEtLbHRGTjNOR3h3eTlXZno0bnVTbUQ4RGdEcGRSaXJCNS9NZEZIZGJoRjZIbFowMmFBRkttcUh2c3JyTmF6cStmbU5xTW1MWENGbytkeVIwamxKVkVnSGhJaFQrTHdiY1ZKNFZCZlFEZ3Q0aGdwK0Rjdlp1VGJ2VkV1d01BenBYSnhkWitLTFV5dWVKeUEwWDg3L2RVNEdOMXRjcVpZWFc4VHIvNFhRVWtnTjVTcWxNeENUVXo0TmZaeTFQZjkwcWJkZDIrZ2JnUVZ6YUFOeFhXazZaNjU1bmcraVhvU1pnUWJUN3dRajdnS2NyMHFiQW4xK0dJdGR6QklUdWdXd1dCYUZUQVdHak1UY2VtTFJPNmttcVJ6NWVpa0FpaHptSDJEdUgwMytvOWt3Z3h5dWdSdEtRY29sdlNFcVFYV1BXRG8zVkZqMzBKRnVNZVR3cjMxZHRnSm1ETS82T2FNRlFKZkpYQWRweW1YWmlVMFhGVklITGdTeXFhYUlKVVMwZytMdGU0WUhnL0xRNGE0V2JYVVVYNXBTVm50WDd3UlkwZDBZbkpKd3NJTGdFUmVLLzEwTUtJQ0p4VnhCYyIsIm1hYyI6ImQ4NDk2NjI1MTZkNTkyNzM1YjM1MTRiNTY3Y2FhZTI4Yzg5YjdjZjRiODhjNDlkMTFiYTIxNWM2MGVhMjg4MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+