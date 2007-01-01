В Обнинске развернулись интерактивные площадки в честь Дня Победы
В сквере А.Ф. Наумова прошли праздничные мероприятия.
Жители города смогли принять участие в разнообразных патриотических акциях, среди которых — «Микрофон Победы», «Стена памяти», «Звезда памяти», «Письма и рисунки детей нашим защитникам» и другие.
Для гостей работал Музей под открытым небом, а также стилизованная фотозона, где можно было сделать памятные снимки.
Волонтёры организовали мастер-классы по плетению тактических браслетов и изготовлению сапёрных флажков.