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Обнинск

В Обнинске прошёл концерт к 80-летию Победы

Дарья Джуманова
09.05, 14:20
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В Детской школе искусств №1 состоялся праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», сообщили в администрации города.

Ученики и преподаватели исполнили легендарные песни военных лет, которые стали символом мужества и стойкости советского народа. Трогательные мелодии и проникновенные стихи напомнили зрителям о подвиге героев, отстоявших Родину.

Концерт собрал полный зал – жители города пришли почтить память павших и выразить благодарность ветеранам.

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