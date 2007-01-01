В Обнинске прошёл концерт к 80-летию Победы
В Детской школе искусств №1 состоялся праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», сообщили в администрации города.
Ученики и преподаватели исполнили легендарные песни военных лет, которые стали символом мужества и стойкости советского народа. Трогательные мелодии и проникновенные стихи напомнили зрителям о подвиге героев, отстоявших Родину.
Концерт собрал полный зал – жители города пришли почтить память павших и выразить благодарность ветеранам.